Депутат Рады Чернев назвал ситуацию для ВСУ на фронте критической

Фото: МО Украины

Нехватка боеприпасов привела к тому, что ситуация для украинской армии на фронте стала критической, заявил зампредседателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Егор Чернев на телеканале «Рада». Он добавил, что Украина всячески старается сигнализировать об этом Вашингтону.

Мы [сообщаем], что не собираемся сдаваться и ищем альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая нашу поддержку со стороны ЕС. Евросоюз в свою очередь, понимая проблематику внутри США, также пытается отстаивать наш вопрос там. То есть мы делаем и со своей стороны, и пытаемся доносить через медиа США, что это критическая уже ситуация становится на поле боя у нас из-за нехватки снарядов, — сказал Чернев.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля посетил военную часть в подконтрольной ВСУ территории Запорожской области, заявили в офисе главы государства. Он приехал к расположению 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб. По его словам, сейчас в Киеве усиливается борьба за возможное вакантное место главкома ВСУ, и это место под давлением британцев может занять именно Буданов.