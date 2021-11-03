Депутат показал Зеленскому и Ермаку средний палец в Раде

Внефракционный депутат Гео Лерос показал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе президентского офиса Андрею Ермаку средний палец во время выступления в Верховной раде. Парламентарий назвал главу государства предателем, сообщает украинский портал «Вести».

Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, «клепать» дела, но я не боюсь говорить правду, — заявил парламентарий, обращаясь к президенту с трибуны.

После того, как ему отключили микрофон, Лерос показал Зеленскому и Ермаку неприличный жест. Позже он назвал политиков «смешными диктаторами», «главными коррупционерами и посмешищами в стране, которые продолжают узурпировать власть», сообщает РИА Новости.

Во фракции «Слуга народа» посчитали поведение депутата недопустимым и заверили, что инцидент будет рассмотрен на регламентном комитете.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко устроили демарш во время выступления Зеленского в Раде. Они подняли плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни $40 млн, которые украл с Коломойским», «Зекатастрофа. Дай Украине кислород», «Зе, почему слил операцию вагнеровцев?». Депутаты от «Слуги народа» призвали наказать коллег за нарушение регламента.