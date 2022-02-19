Депутат опубликовал компромат, способный отправить Зеленского в отставку

В том случае, если подтвердится информация о том, что родители президента Украины Владимира Зеленского выехали за границу, глава государства должен уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал аудиозапись, где человек, которого авторы заявляют в качестве Владимира Зеленского, просит неизвестного собеседника помочь организовать отъезд родных за пределы Украины.

Исходя из расшифровки аудиозаписи, человек, обозначенный как Зеленский, просит неизвестного собеседника помочь срочно вывести своих родителей за пределы Украины — «в Испанию или на Карибы».

16 февраля не напали, но мне так будет спокойнее. <...> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает, — говорит предполагаемый Зеленский.

«Супругу Лену» предполагается пока оставить на Украине. Это объясняется повышенным интересом к ней журналистов.

Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» и петь патриотические песни, должен уйти в отставку, — написал Кузьмин.

На прошлой неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.