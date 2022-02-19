Депутат опубликовал компромат, способный отправить Зеленского в отставку

В том случае, если подтвердится информация о том, что родители президента Украины Владимира Зеленского выехали за границу, глава государства должен уйти в отставку. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал аудиозапись, где человек, которого авторы заявляют в качестве Владимира Зеленского, просит неизвестного собеседника помочь организовать отъезд родных за пределы Украины.
Исходя из расшифровки аудиозаписи, человек, обозначенный как Зеленский,
16 февраля не напали, но мне так будет спокойнее. <...> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает, — говорит предполагаемый Зеленский.
«Супругу Лену» предполагается пока оставить на Украине. Это объясняется повышенным интересом к ней журналистов.
Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» и петь патриотические песни, должен уйти в отставку, — написал Кузьмин.
На прошлой неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля, ссылаясь на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.