Депутат объяснил, почему в Запорожье перешли на российский телефонный код Депутат Матвейчев: украинские регионы перешли на российские номера из-за проблем с оплатой

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Херсонской области и Запорожья после перехода регионов под контроль российских военных столкнулись с проблемами с телефонной связью, уточнил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В связи с этим местные жители были вынуждены сменить действовавшие ранее номера с украинским кодом +380 на российские с префиксом +7, пишет Lenta.ru.

Есть проблема со всевозможными оплатами телефонов. Люди не могут созвониться с родственниками. Там украинская экономика практически не существует, терминалы не обслуживаются, сами украинские власти отрезали эти области от всех коммуникаций, сейчас там никакие пенсии не будут платиться, — отметил Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что схожим образом ситуация обстояла и в Донбассе, когда Киев решил «отрезать» область от коммуникаций в качестве «наказания». Именно поэтому, добавил Матвейчев, жители Запорожской и Херсонской областей начинают пользоваться российскими сим-картами. По его словам, если схожие проблемы возникнут и в других украинских регионах, Россия устранит и их.

[Российские телефонные номера] будут там, где будет такая же ситуация и Украина будет все прекращать — людям же жить надо как-то, — пояснил Матвейчев.

Ранее стало известно, что Херсонская и Запорожская области перейдут на российский телефонный код +7. Отмечается, что в регионах заработали российские сотовые операторы.

Помимо этого, Запорожская область перешла на московское время, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, больше переводов на зимнее и летнее время не будет.