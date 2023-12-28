Депутат обвинил киевские власти в бездействии из-за метро Украинский депутат Витренко: власти Киева скрывали от горожан аварийность метро

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Киева были осведомлены о проблемах с безопасностью станций на южной части синей линии метро, но решение о закрытии приняли лишь недавно, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала «Рада». По его словам, научно-исследовательское предприятие провело предварительную экспертизу, подтвердив аварийность участка метрополитена.

Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена. На сегодняшний день заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продлятся — неизвестно, — заявил депутат.

По мнению Витренко, оценка властей Киева о шестимесячном сроке работ выглядит слишком оптимистичной. Он предупредил жителей Киева, что этот участок метро, вероятнее всего, будет недоступен для пользования более значительное время.

Ранее в киевском метрополитене затопило шесть станций от «Демеевской» до «Теремков». Подтопление вызвало смещение грунта, что может привести к нарушению устойчивости сооружений и дальнейшему обвалу. По предварительным расчетам, восстановительные работы займут около полугода.

Также затапливает водой станцию «Олимпийская» на синей ветке метрополитена, где недавно закрывали шесть станций из-за разгерметизации тоннеля. Помимо этого, потоп произошел на входе станции «Черниговская», которая расположена в другом районе украинской столицы.