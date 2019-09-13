https://static.news.ru/photo/b63ec196-d64b-11e9-ba2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmr.gov.ua

Внеочередные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году. Информацию об этом озвучил депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.

Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы уже актуальны — «перезагрузка» власти должна состояться в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город, — написал Ткаченко в Facebook .

Также он сообщил, что власть в украинской столице «сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправляющихся полномочий». В этой части он предложил ликвидировать часть коммунальных предприятий города и передать их функции частным подрядчикам в целях в том числе «оптимизации расходов».

Ранее Ткаченко объявлял, что партия «Слуга народа» намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского горсовета и мэра города.

Как писал News.ru, 4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о том, что в офис президента страны передано представление кабмина об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр украинской столицы счёл действия правительства незаконными.