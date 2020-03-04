https://static.news.ru/photo/8b7ff394-5f71-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Национальное собрание Франции Фото: Paul Williams - Funkystock/Global Look Press

Председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил об инфицировании одного из членов нижней палаты парламента COVID-19.

По данным местных СМИ, речь идёт о представителе департамента Верхний Рейн, депутате Жан-Люке Рейтцере. Член партии «Республиканцы» был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы города Мюлуз, его состояние врачи оценивают как тяжёлое, пишет Le Figaro.

Le dÃ©putÃ© alsacien Jean-Luc Reitzer est atteint du coronavirus, il est hospitalisÃ© Ã Mulhouse https://t.co/VkpeXcGcDZ pic.twitter.com/ZHSlahpdIe — France Bleu Alsace (@bleualsace) March 5, 2020

Рейтцер мог заразиться коронавирусом от человека, участвовавшего в прошедшем в Мюлузе в феврале собрании евангелистов. Его посетили около 2500 верующих. Ранее первые случаи инфицирования новым типом вируса выявили на острове Корсика. Заражённые вернулись из города Мюлуз, писал NEWS.ru.