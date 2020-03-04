https://static.news.ru/photo/8b7ff394-5f71-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpgНациональное собрание ФранцииФото: Paul Williams - Funkystock/Global Look Press
Председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил об инфицировании одного из членов нижней палаты парламента COVID-19.
По данным местных СМИ, речь идёт о представителе департамента Верхний Рейн, депутате Жан-Люке Рейтцере. Член партии «Республиканцы» был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы города Мюлуз, его состояние врачи оценивают как тяжёлое, пишет Le Figaro.
Рейтцер мог заразиться коронавирусом от человека, участвовавшего в прошедшем в Мюлузе в феврале собрании евангелистов. Его посетили около 2500 верующих. Ранее первые случаи инфицирования новым типом вируса выявили на острове Корсика. Заражённые вернулись из города Мюлуз, писал NEWS.ru.