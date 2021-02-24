Депутат из ФРГ заявил об интересе немцев к вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/d608a19e-76aa-11eb-8eb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил в разговоре с NEWS.ru, что немцы проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но Евросоюз не одобряет её для использования из-за страха конкуренции.

Многие граждане Германии уже интересуются возможностью привиться российской вакциной. Я надеюсь, что она скоро появится в ЕС, так что у людей будет выбор, — пояснил Линдеманн.

Депутат также подчеркнул, что его партия АдГ выступает против локдауна, введённого правительством ФРГ, так как считает ограничительные меры разрушительными для экономики.

Мы должны защищать самых уязвимых людей, например, обеспечивая их бесплатными респираторами FFP, организуя специальное время для покупок или бесплатное такси вместо проезда в автобусах и поездах, — добавил Линдеманн. — А локдаун только разрушает экономику.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику.