Депутат из Эстонии обвинила власти страны в лицемерии при критике России

https://static.news.ru/photo/afdfd98c-6701-11eb-8045-96000091f725_660.jpg Оудекки Лооне Фото: Оудекки Лооне/facebook.com

Депутат эстонского парламента от Центристской партии, которая входит в правящую коалицию, Оудекки Лооне назвала лицемерной риторику властей, которые регулярно критикуют Россию, но ничего не говорят про нарушения европейских и американских союзников.

Лооне выступает за одинаковый подход в международных отношениях. Политик подчеркнула, что если власти критикуют что-либо в одних странах, то также необходимо делать и по отношению к другим.

Если мы что-то осуждаем в России, значит, мы должны это же осуждать, и не только осуждать, но и действовать, во Франции, Венесуэле, Боливии, США и так далее. В противном случае это лицемерие. И мне не нравится, что моё родное государство лицемерит, — рассказала депутат порталу Baltnews.

По её словам, государство, которое проводит политику «двойных стандартов», всегда проигрывает.

Основа дипломатии в том, что большие и малые страны равны между собой, и что с ними взаимодействуют равнозначно, — считает политик.

Она понимает, что её точка зрения непопулярна в Эстонии, тем не менее Лооне не боится критики. Депутат подчеркнула, что живёт в демократическом государстве, где можно свободно выражать своё мнение, кроме того, определённое количество граждан согласны с ней. Эти граждане являются её избирателями и депутат представляет их голос.

Они за меня будут голосовать. Я не боюсь своих избирателей, — заявила Лооне.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала защитить права человека России. Так она отреагировала на приговор блогеру Алексею Навальному. Каллас считает, что Европейский союз должен действовать быстро и решительно. Политик назвала приговор циничным и не имеющим ничего общего с нормами правового государства.