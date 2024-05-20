Депутат из Боснии раскрыла имена заказчиков покушения на премьера Словакии Депутат Вулич: за покушением на премьера Фицо стоят англосаксы и немцы

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы и немцы, заявила «Российской газете» депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич. Она передала политику пожелания скорейшего выздоровления от сербского народа.

Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы. Они бескомпромиссны и недемократичны, привыкли прибегать к насилию. Сербы ощущали это многократно в своей истории, — констатировала Вулич.

Депутат напомнила, что Великобритания в некоторых вопросах действует так же, как и США. Обе страны «тяготеют к решению вопросов силовым путем, когда их не слушаются», пояснила она.

Накануне глава словацкого Минздрава Зузана Долинкова сообщала, что состояние премьер-министра стабильное, но по-прежнему тяжелое. По ее словам, двухчасовая операция, которую провели политику 17 мая, поспособствовала улучшению прогнозов по состоянию его здоровья.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.