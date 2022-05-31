Депутат Госдумы заявил, что судьбу Херсона должны решить его жители В Госдуме призвали выслушать мнение жителей Херсонской области о вхождении в Россию

Юрий Синельщиков / Фото duma.gov.ru

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательств коммунист Юрий Синельщиков заявил NEWS.ru, что не стоит преждевременно говорить о вхождении Херсонской области в Россию. По его словам, нужно дождаться, что на это скажут сами жители региона.

Я вообще не совсем понимаю, почему мы вдруг решили, что они непременно войдут в состав Российской Федерации, об этом говорить еще рано, надо ждать решения людей, — заявил Синельщиков.

Он добавил, что вся, Украина жила «не сильно богато» и Херсон тут не исключение. В случае вхождения области в Российскую Федерацию, потребуются некие экономические вливания в этот регион, но об их объеме говорить еще рано, считает депутат, поскольку нужно прежде всего подождать ответа народа.

Накануне замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время Херсонская область станет субъектом Российской Федерации. Когда именно это произойдёт, зависит от жителей региона. Он также предположил, что за присоединение к РФ проголосуют порядка 60% местных жителей.