Депутат Госдумы назвал немецкие плакаты «отрыжкой холодной войны»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:56, 27 августа 2021
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Депутат Государственной думы РФ Александр Пятикоп назвал немецкие агитационные плакаты 1949 года «отрыжкой холодной войны». Подробнее об этом пишет DailyStorm.
Есть реваншистские силы в государствах, которые потерпели поражение во Второй мировой войне. Такие реваншистские силы есть и в Германии, они стремятся прийти к власти и использовать выборную ситуацию. Активизируются такие силы как раз к выборам, — объяснил появление плакатов Пятикоп.
Тему для обсуждения вызвали немецкие агитационные плакаты образца 1949 года, которые неизвестные лица расклеили по территории немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. На предвыборных постерах изображена старая карта ФРГ, согласно которой российский Калининград всё ещё находится в составе Германии, тем самым намекая на оспаривание территориальной целостности РФ. Пятикоп заявил, что подобные случаи бывали и раньше, и назвал происходящее «отрыжкой холодной войны», при этом подчеркнув, что подобные «выпады» не стоит расценивать как «позицию немецкого народа».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные плакаты не отражают официального мнения властей Германии.