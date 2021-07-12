Депутат Госдумы назвал немецкие плакаты «отрыжкой холодной войны»

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Появление листовок с Калининградом в составе Германии может быть попыткой невротизировать общество перед выборами канцлера. Об этом Lenta.ru сказал политический аналитик Александр Асафов.

Как отметил эксперт, в Германии до сих пор существуют маргинальные сообщества, которые живут по законам Германской империи XIX века и считают, что им всё ещё принадлежат земли, переданные России и...