https://static.news.ru/photo/ed47cd34-2404-11ea-9367-fa163e074e61_660.jpg Яна Тоом Фото: YanaToom/twitter.com

Политика Таллина против сотрудников Sputnik Estonia является переносом отношения к России на агентство, рассказала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

По её словам, она читала письма с угрозами санкций и отмечает «очень плохую» параллель с тем, что ЕП одобрил резолюцию, осуждающую принятый в России закон об иноагентах.

Всё это выглядит какой-то скоординированной кампанией, и это всегда настораживает. Я думаю, что наша полиция понятия не имела, что такая резолюция готовится, — заявила Тоом.

Она подчеркнула, что мало верит в совпадения, выразив мнение, что ситуация похожа на наступление по нескольким фронтам.

При этом депутат не может понять, что послужило триггером для подобных решений, так как «ничего не изменилось». Тоом пояснила, что Sputnik ведёт свою деятельность уже несколько лет и на него не подавали в суд и не жаловались в Совет по прессе.

Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом, — заметила она.

Тоом добавила, что время для разбирательств выбрано удачно — скоро наступят праздники, и около десяти дней никто не будет ничего делать, передаёт РИА Новости .

Как писал NEWS.ru, ранее подразделение эстонской полиции подтвердило, что его сотрудники рассылали журналистам Sputnik Estonia письма о санкциях, с которыми они могут столкнуться, пока работают в данном агентстве.

Сотрудники Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения.