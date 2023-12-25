Депутат Европарламента Уоллес призвал ЕС к ответу за мобилизацию украинцев

Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Политики Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, написал в социальной сети Twitter (X) депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. Так он отреагировал на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщившего о готовности Таллина заняться поиском потенциальных мобилизантов.

«Мы знаем, где в Эстонии живут эти люди». Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности, — написал депутат.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин может заняться поиском находящихся в стране украинцев, которые подлежат мобилизации, если это нужно Киеву. По словам министра, властям известно, где находятся украинцы, прибывшие на территорию Эстонии, а также — чем они занимаются. Большинство из них, как отметил Ляэнеметс, ходят на работу и имеют конкретное место жительства.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Киев рассматривает возможность расширения границ призыва. В частности, речь идет о понижении нижней планки призывного возраста до 25 лет. Он подчеркнул, что если соответствующая инициатива будет принята, то военкоматы разошлют «приглашение всем». Он также заверил, что сделает все возможное, чтобы привлечь на фронт необходимое количество людей.