Депутат Европарламента назвал стремление Запада, уничтожившее Украину Депутат ЕП Уоллес: Украину уничтожило разжигание прокси-войны НАТО и России

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. В ходе заседания ЕП он отметил, что конфликт можно было остановить, но этого не захотели США и НАТО, стремившиеся нанести РФ максимальный урон.

Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины, — сказал Уоллес.

Ранее депутат уже заявлял, что конфликт на Украине продолжается из-за нежелания США его прекращать. По его мнению, аналогичным образом разворачивается и ситуация с палестино-израильским конфликтом.

Уоллес также утверждал, что исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе. По его мнению, Альянс приносит гражданам только беды. Он также выступил с критикой своих коллег — евродепутатов. По его мнению, они вторят Североатлантическому альянсу и поддерживают войны.

Кроме того, по словам Уоллеса, пока граждане Украины умирают на поле боя, их президент «распродает государственные земли». По его мнению, Владимир Зеленский использует военный конфликт в качестве прикрытия для извлечения собственной выгоды.