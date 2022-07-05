Депутат бундестага: ремонт «Северного потока» не создаст проблем для ФРГ

Фото: gazprom

Остановка обеих ниток газопровода «Северный поток» на ремонт, запланированный с 11 по 21 июля, не создаст дополнительных проблем для энергоснабжения Германии. Берлин был проинформирован о профилактических работах заранее. Об этом NEWS.ru сообщил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике Мальте Кауфманн. Он напомнил, что плановое отключение «Северного потока» происходит каждый год и здесь нет ничего неожиданного.

По моим оценкам, газовый кризис в ФРГ не должен усугубиться из-за профилактической остановки газопровода. Российская сторона заранее оповестила Германию о предстоящих десятидневных работах. Берлин был предупреждён и мог всё просчитать заранее, — заявил Кауфманн.

Напомним, сейчас газопровод, который остается главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона настаивает: опасений для этого нет.

Я надеюсь, что Москва не воспользуется этой технической паузой как предлогом, чтобы полностью прекратить поставки газа в Германию. Десятилетиями РФ оставалась крупнейшим надёжным партнёром ФРГ. Также и со стороны немецкого правительства было бы большой ошибкой обрубить все связи и полностью отказаться от энергоносителей из России, — убежден немецкий депутат.

Полностью интервью с депутатом бундестага Мальте Кауфманном читайте на сайте NEWS.ru 5 июля.