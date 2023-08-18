Депутат бундестага призвал отказать Киеву в финансовой и военной поддержке

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Депутат немецкого парламента, бундестага, Евгений Шмидт выразил свое несогласие с планами германского правительства предоставлять Украине ежегодную финансовую помощь в размере €5 миллиардов вплоть до 2027 года, пишут «Известия». Это предложение включено в проект бюджета, который должен одобрить парламент.

Я, конечно, буду голосовать против. Никакая поддержка — ни военная, ни финансовая — коррумпированному украинскому режиму не должна предоставляться. Германская экономика сама переживает трудные времена, так что о какой поддержке можно говорить, когда нам самим критически нужны эти средства? — заявил Шмидт.

С начала спецоперации Германия перечислила Украине около €22 миллиардов, но Шмидт полагает, что на самом деле сумма может быть и больше. Он утверждает, что конфликт и санкции против России продолжают «бессмысленно сжигать огромные ресурсы» стран Запада.

Нам нужно срочно пересмотреть нашу санкционную политику в отношении России, которая наносит ущерб немецкой экономике. Нам необходимо устанавливать нормальные, конструктивные отношения с Россией, — подчеркнул депутат.

Как сообщалось ранее, западные партнеры Украины передали ей по меньшей мере 100 танков. При этом Россия каждый месяц производит по 50 новых танков, а их общее количество на вооружении составляет примерно тысячу единиц. По мнению бывшего главы оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге, страны Запада отстают в реализации обещаний по оказанию поддержки Киеву, что позволило армии РФ создать минные поля и оборонительные позиции.