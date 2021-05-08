Депутат бундестага приехал в Россию за прививкой от коронавируса

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Депутат германского парламента от Левой партии Дитер Дэм прибыл в Москву, чтобы вакцинироваться «Спутником V». Об этом рассказал сам парламентарий, пишет РИА Новости.

Депутат заявил , что не боится прививаться российской вакциной, назвав её более безопасной с точки зрения побочных эффектов.

Я занимался медициной и психологией, я знаю, что для нашей иммунной системы лучше классические векторные вакцины, чем современные. В этом смысле «Спутник» лучше, чем AstraZeneca, — отметил Дэм.

Он считает, что риск осложнений есть у всех вакцин, главное — уменьшить эту вероятность. В этом смысле «Спутник V» — более безопасный вариант.

По словам Дэма, российской вакцине не дают зелёный свет в Германии из-за политических причин.

Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей, — сказал он.

Ранее житель Харькова потребовал дать украинцам возможность вакцинироваться «Спутником V». Он подал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева.