Депутат Бундестага потребовала у Шольца объяснить смену курса по Украине Депутат Вагенкнехт призвала Шольца к ответу по применению оружия против РФ

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Олаф Шо

Канцлер Германии Олаф Шольц должен объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей на территории России, заявила депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke. По ее словам, миллионы немцев опасаются, что это приведет к эскалации конфликта и, в конечном счете, к войне.

Я призываю Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением в связи со сменой курса <...>. Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию. Вместо благоразумия очередное фиаско, самопровозглашенный канцлер мира становится угрозой безопасности для нашей страны, — сказала она.

Ранее возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг сообщил, что ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России. Вместе с тем военный отметил, что Киев должен действовать «в рамках международного права».

До этого стало известно, что украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить США разрешить удары по России. Отмечается, что Киев приступил к переговорам с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи на более чем $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области.