Депутат бундестага назвал три способа вывести Германию из газового кризиса Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Мальте Кауфманн: экономия на воде и тепле не поможет немцам подготовиться к зиме

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Германия должна вернуться к атомной энергетике, восстановить работу своих угольных электростанций и не допустить ухудшения отношений с РФ. Только так Берлин сможет преодолеть нынешний газовый кризис. Об этом NEWS.ru рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии», главный представитель фракции в парламентском комитете по экономике Мальте Кауфманн.

По мнению депутата, призывы меньше мыться, экономить на обогреве квартир и другие подобные меры не помогут немцам подготовиться к зиме.

Я не верю, что с помощью таких мелких шагов мы сможем пережить зиму. Чтобы выйти из кризиса, куда нас загнало федеральное правительство, нужен системный подход, — полагает Мальте Кауфманн.

По словам политика, курс на закрытие АЭС стал одной из главных ошибок нынешнего кабмина ФРГ.

Это просто уму непостижимо! Ведь даже Евросоюз классифицирует атомную энергетику как устойчивую и CO2-нейтральную. В других странах ЕС скоро будут построены и введены в строй современные атомные электростанции. В соседней Франции действуют 57 АЭС. И, заметьте, цены на электроэнергию там в два раза ниже, чем в Германии, — отметил немецкий депутат.

Он убежден, что ни в коем случае нельзя закрывать работу трех оставшихся АЭС. Одновременно следует реанимировать угольные электростанции, которые служили бесперебойным источником энергии для немецкой промышленности, в отличие от ветряных и солнечных установок.

Наконец, для выхода из кризиса Германия должна не допустить дальнейшей эскалации с Россией. Если поставки газа из РФ по «Северному потоку» будут и дальше падать, мы не сможем к 1 ноября заполнить хранилища на 90%, как того требует закон. Мы заинтересованы в диверсификации источников энергии, но при этом Россия должна оставаться одним из поставщиков для Германии, — убежден Кауфманн.

Интервью с депутатом бундестага Мальте Кауфманном читайте на сайте NEWS.ru 5 июля.