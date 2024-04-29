Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах BFMTV: Депардье вызвали на допрос в Париже по делу о домогательствах

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Жерар Депардье

Парижская полиция вызвала на допрос французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, существует вероятность того, что актера могут взять под стражу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Актер все обвинения отрицает.

По словам женщин, которые приводит телеканал, инциденты произошли на съемках двух фильмов: «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015) в 2014 году и «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022) в 2021-м.

В декабре руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов Депардье после выхода документальной картины, в которой артиста обвинили в сексуальном насилии. По словам директора по кинематографии и международному развитию организации Мануэля Алдуи, Депардье нельзя прославлять.

До этого американского актера Джейми Фокса обвинили в сексуальном домогательстве и нанесении побоев посетительнице ресторана в Нью-Йорке в 2015 году. Женщина по имени Джейн Доу заявила, что попросила голливудскую звезду сделать совместное фото в уединенном месте, после чего он начал делать ей комплименты и прикасаться к интимным местам.