День возрождения Рейха: как пройдет «парад уродов» в Киеве 9 мая, кого ждут

Фото: Иллюстрация Global Look Press/ТАСС/NEWS.ru

Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал встречу глав МИД ЕС в Киеве 9 мая. Поводом для сбора он назвал годовщину подписания декларации Роберта Шумана, положившей начало созданию Евросоюза. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что это мероприятие призвано сместить акцент с празднования Дня Победы в Москве, куда также прибудут европейские политики. Зачем Запад перекраивает историю и что на самом деле будут отмечать министры ЕС в Киеве — в материале NEWS.ru.

Зачем главы МИД ЕС приедут в Киев 9 мая

Глава французского МИД Барро в интервью телеканалу LCI подтвердил свои планы 9 мая посетить Киев. По его словам, в этот день в украинскую столицу для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским прибудут министры иностранных дел и других европейских стран.

Барро увязал визит с 75-летием подписания декларации Шумана — экс-главы МИД Пятой республики, который в 1950 году предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения привела к созданию Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) — предшественника Европейского союза.

«Годовщина подписания декларации отмечается во всех европейских странах каждый год 9 мая. В момент, когда между Францией и Германией вновь грозили возникнуть трения, когда призывали вновь воспользоваться как оружием тарифами и пошлинами, Шуман принял противоположное решение. Оно позволило нашему континенту почти 80 лет жить в полной безопасности и благополучии», — заявил Барро.

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Фото: dpa/Global Look Press Жан Монне (справа) получает коробку типографской краски от Вальтера Хальштейна (слева) на печать декларации Шумана

Политолог Михаил Чернов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что подмена одного повода для празднования 9 мая другим носит знаковый характер. По его словам, сегодня наследники союза угля и стали фактически формируют четвертый рейх.

«Идея создания союза угля и стали была призвана снять фундаментальные противоречия между Францией и Германией ради строительства „новой и сильной Европы“. Выступление с такой инициативой в пятилетнюю годовщину советской Победы стало открытым реваншистским вызовом СССР», — пояснил он.

Кто приедет на парад Победы 9 мая в Москву

Встреча европейских министров в Киеве 9 мая будет организована в противовес празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участие в торжествах примут более 20 глав государств и правительств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди гостей парада Победы будут в том числе лидер Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ЕС уже предупредили лидеров европейских стран о «последствиях» визита в Москву на 9 Мая.

«Любое участие в праздновании 9 Мая в Москве будет воспринято всерьез», — сказала глава евродипломатии Кая Каллас. Она уточнила, что в особенности это будет касаться стран, претендующих на вступление в ЕС. Глава МИД Латвии Байба Браже поддержала заявление Каллас. Она отметила, что участие европейских политиков в мероприятиях в России «противоречит ценностям» Союза.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» 21 апреля отметил мужество европейских политиков, которые приедут 9 мая в Москву.

«Я думаю, что те, кто собирается приезжать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать. Прежде всего в данном случае [угрожать] тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом», — подчеркнул российский лидер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что на самом деле будут праздновать европейцы в Киеве

Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов считает: организация альтернативной площадки в Киеве, не связанной с Великой Победой, — это попытка ЕС сместить акценты в исторической политике и использовать это в собственных целях.

«Готовящееся мероприятие нужно, чтобы показать, что „мировое сообщество“ — а точнее, совокупность западных государств — едино в поддержке Украины. Цель этого — продемонстрировать, что находящиеся в Киеве представители стран — на „правильной“ стороне истории, а находящиеся в Москве — на „неправильной“», — объяснил он.

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперта клуба «Валдай» Станислава Ткаченко, сбор глав МИД ЕС в украинской столице будет носить откровенно русофобский характер. Впрочем, собеседник NEWS.ru не исключил, что аншлага из высокопоставленных европейских дипломатов в украинской столице не будет.

«Я очень удивлюсь, если хотя бы даже половина министров иностранных дел стран Евросоюза приедет. Скорее всего, большинство государств будут представлять их послы в Киеве. Это будет эрзац саммита, пародия на нормальную дипломатию», — резюмировал Ткаченко.

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