На Украине предложили учредить День памяти жертв вооружённой агрессии РФ

https://static.news.ru/photo/96c04788-55af-11eb-9ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины подготовило законопроект о переходном периоде, который предполагается после реинтеграции Донбасса. В документе среди прочего предложено учредить День памяти жертв вооружённой агрессии РФ.

Киев планирует установить новую памятную дату, когда самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вернутся в состав страны, передаёт Lenta.ru.

В законопроекте представлены пять возможных дат: это 1 марта, когда российский Совет Федерации разрешил использование российских войск на Украине, 15 марта, когда в Крыму в ходе аннексии Крыма погиб первый гражданин страны Решат Аметов, день гибели прапорщика Сергея Кокурина во время штурма базы украинских вооружённых сил в Симферополе 18 марта, а также день гибели депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака 19 апреля и день крушения малайзийского самолёта Boing в Донбассе 17 июля.

Помимо этого, после реинтеграции Донбасса там предложено воздвигнуть мемориалы в честь жертв конфликта, памятники должны появиться в Донецке и Луганске. В каждом населённом пункте Киев считает возможным учредить собственный День освобождения от российской оккупации.

Ранее, как писал NEWS.ru, британское посольство на Украине объявило о намерении финансировать проекты, направленные на реинтеграцию Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав республики.