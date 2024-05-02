Демонстранты вынудили парламент Грузии отменить пленарное заседание Заседание парламента Грузии отменили после попытки прорыва демонстрантов

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аппарат парламента Грузии отменил запланированные на 2 мая заседание и заседание бюро, сообщил законодательный орган в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Решение принято из-за попытки прорыва выступающих против законопроекта об иноагентах демонстрантов в здание парламента в среду, 1 мая.

В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся, — говорится в заявлении.

Парламент Грузии 1 мая поддержал во втором чтении проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Против инициативы высказывались президент Саломе Зурабишвили, западные дипломаты и оппозиция. Они сочли законопроект препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз. Оппозиция и гражданские активисты устраивают в Тбилиси манифестации против инициативы с 15 апреля.

Сегодня Зурабишвили в эфире Sky News пообещала, что наложит на законопроект вето и его отложат. В то же время она выразила опасения из-за грядущих парламентских выборов и обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в попытке «приблизить Грузию к России».

Это то, чего население Грузии, подавляющее большинство которого — 80% — уже 30 лет говорит, что не желает, — сказала она.

Ранее как минимум три сотрудника правоохранительных органов получили травмы при разгоне митинга у здания правительства в Тбилиси. Также пострадали несколько журналистов. Минздрав Грузии информировал, что на месте столкновений находилось достаточное количество бригад скорой помощи.