«Демонстрация силы»: французский политик увидел сигнал в интервью Путина Филиппо: Путин заявил о готовности к переговорам, но им препятствует Запад

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в новом интервью журналисту Дмитрию Киселеву продемонстрировал, что готов дипломатически решать украинский конфликт, однако этому препятствует Запад, заявил на своем YouTube-канале лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он обратил внимание, что на Западе, наоборот, говорят о некой «демонстрации силы».

Путин хочет переговоров в тот момент, когда на Западе отрицают переговоры, их блокируют намеренно, когда, напротив, говорят о демонстрации силы, — заявил Филиппо.

Большое интервью Путина состоялось 13 марта. Российский журналист пояснил, что после двухчасового обращения главы государства возникло много новых вопросов. Среди них — угрозы Запада и их актуальные оценки.

Ранее бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини выразил мнение, что Запад уже давно пересек все красные линии в отношении России, поэтому требование президента Владимира Путина о гарантиях вполне естественно. Таким образом он прокомментировал заявление российского лидера, который отметил, что больше не верит Западу. По словам Коменчини, выполнение требований Москвы поможет прекратить «игру Европы с огнем», движимую «атлантическим воинственным безумием».