Демография на Украине преодолела точку невозврата Аналитик Кущ: демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На Украине демографическая ситуация преодолела точку невозврата, поэтому власти могут только попытаться замедлить катастрофу, предупредил в подкасте журналиста Влада Сидоренко киевский экономист и аналитик Алексей Кущ. Говорить о восстановлении численности населения, по его словам, уже нельзя.

То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения, — отметил эксперт.

Для замедления темпов ухудшения демографической ситуации от правительства страны потребуется экстраординарных как экономических, так и социальных решений, считает Кущ. Власти, по его мнению, должны стать «гениями-визионерами».

Мы видим только ускорение этого падения, — подвел итог текущего положения дел аналитик.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс сообщил, что Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу в стране. Государство разрушается шаг за шагом, подчеркнул он. Огромное количество людей вынуждено покинуть Украину, а экономическая ситуация в стране при этом также остается тяжелой, выразил свое мнение специалист.