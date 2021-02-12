Демограф объяснила, почему украинцев становится всё меньше

https://static.news.ru/photo/f20c60b4-6eb3-11eb-b777-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главными причинами быстрого сокращения населения Украины являются низкая продолжительность жизни и высокая смертность. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Лидия Ткаченко.

При этом, уточнила она, проблема продолжительности жизни в республике актуальна ещё с советских времён. По словам эксперта, много людей умирает даже в работоспособном возрасте, чаще всего это мужчины.

Вместе с тем сейчас власти больше внимания уделяют проблеме увеличения рождаемости, сейчас она одна из самых низких в Европе.

Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало, — высказала мнение Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24».

Она добавила, что демографическая ситуация на Украине во многом схожа с другими странами постсоветского пространства, в том числе с Россией, Белоруссией и Молдовой, а также прибалтийскими государствами.

По данным Госстата Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало около 41,6 млн человек. За год население сократилось на 300 тысяч.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор национального Института демографии Элла Либанова сообщила, что к 2050 году население Украины может сократиться до 30 млн человек. По её словам, на момент обретения независимости в 1991 году в стране насчитывалось 51,8 млн жителей. По её данным, сейчас в республике живут только 38 млн.