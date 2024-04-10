Демобилизацию могут вычеркнуть из закона об усилении мобилизации в ВСУ Сырский: из закона об усилении мобилизации в ВСУ могут исключить демобилизацию

Фото: МО Украины

Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины и предлагают рассмотреть отдельно, говорится в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе минобороны страны Рустему Умерову, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в комитете Рады. Там уточняется, что ротации могут рассматривать через другие законопроекты.

С учетом вышеуказанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте, — заметил Сырский.

В настоящий момент документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады уже раскритиковали этот пункт.

Ранее стало известно, что ВСУ хотят мобилизовать менее 500 тысяч граждан. Глава правительства страны Денис Шмыгаль рассказал, что, возможно, в масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военнослужащих и транши западных союзников. Также украинская армия испытывает острую необходимость в артиллерийских снарядах, в ракетах большой и средней дальности, добавил он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель и май 2024 года.