Дело рук Петрова и Боширова: британцы о задержании солдат у границы с РФ

https://static.news.ru/photo/ccb3edee-c7c5-11eb-a07e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде, высмеяли читатели британского издания Mirror.

По данным издания, инцидент произошёл в городе Йыгева близ границ с Россией. Английских военных задержали и передали военной полиции НАТО после того, как от пассажиров поезда стали поступать жалобы на агрессивное поведение солдат.

Эксперт Брюс Джонс предположил, что к случившемуся могут быть причастны «агенты российской разведки», однако читатели издания посчитали выводы Джонса надуманными. Некоторые комментаторы даже в шутку предположили, что произошедшее — вновь дело рук «Петрова и Боширова». Другие же вспомнили, что алкоголь и английские военные фактически две стороны одной медали.

Дело рук Петрова и Боширова? Чтобы британские солдаты пили? Да никогда! Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя, как свиней, — иронизировали пользователи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Он посоветовал Муру жить своей жизнью и не пытаться «дальше портить российско-британские отношения».