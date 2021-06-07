Дело рук Петрова и Боширова: британцы о задержании солдат у границы с РФ

Английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде, высмеяли читатели британского издания Mirror.
По данным издания, инцидент
Эксперт Брюс Джонс предположил, что к случившемуся могут быть причастны «агенты российской разведки», однако читатели издания посчитали выводы Джонса надуманными. Некоторые комментаторы даже в шутку предположили, что произошедшее — вновь дело рук «Петрова и Боширова». Другие же вспомнили, что алкоголь и английские военные фактически две стороны одной медали.
Дело рук Петрова и Боширова?
Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!
Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя, как свиней, — иронизировали пользователи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новому главе британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона. Он посоветовал Муру жить своей жизнью и не пытаться «дальше портить российско-британские отношения».