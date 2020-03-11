https://static.news.ru/photo/9219a50c-642a-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Окружной суд Гааги сообщил, что обвиняемый по делу о катастрофе малазийского «Боинга» MH17 россиянин может остаться без перевода его дела на русский язык.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, всего в деле 36 тысяч страниц и по нидерландским законом суд не обязан предоставлять полный перевод, но может перевести отдельные документы.

На суде, который пройдёт на голландском языке, подсудимому дадут устного переводчика.

Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным, — сказал представитель.

По словам главы находящегося в Нидерландах Русского бюро переводов RLTS Елены Тайс, дело настолько велико, что для его перевода потребуется около полутора лет.

Суд по делу о крушении на востоке Украины пассажирского Boeing начался 9 марта, в настоящий момент он приостановлен до 23 марта. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что голландские власти не могут гарантировать, что обвиняемый Олег Пулатов не будет задержан, если решит лично выступить в суде. Пулатов — единственный из четырёх подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе.