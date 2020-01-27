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Украинская делегация вернулась к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ, — приводит его слова ТАСС.

Россию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме. В сентябре 2019 года украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения представителей РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Верховная рада Украины на заседании 16 января приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.