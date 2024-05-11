Делегация Нидерландов отреагировала на дисквалификацию Клейна Делегация Нидерландов назвала дисквалификацию Клейна неадекватной

Фото: IMAGO/BSR Agency/Global Look Press

Йост Клейн

Нидерланды считают дисквалификацию участника Йоста Клейна на Евровидении неадекватной, сообщили представители делегации в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что шокированы произошедшим. Представители артиста добавили, что глубоко сожалеют о случившемся и намерены вернуться к соответствующему вопросу позднее.

Мы получили уведомление о дисквалификации. AVROTROS (Голландская радио- и телевещательная компания. — NEWS.ru) считает, что дисквалификация является неадекватной, мы шокированы этим решением. Мы глубоко сожалеем о случившемся, вернемся к этому вопросу позже, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз отстранил от участия в финале музыкального конкурса «Евровидение» участника от Нидерландов Йоста Клейна. В организации подчеркнули, что считают недопустимой драку артиста с фотографом мероприятия.

Теперь в финале Евровидения выступят артисты от 25 стран. В СМИ появилась информация, что делегация от Эстонии возмутилась решением EBU и готова отказаться от конкурса в знак поддержки Клейна, на подобный шаг могут пойти и другие артисты.