Делегация МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию Глава администрации Энергодара: прибытие миссии МАГАТЭ в город ожидается в течение часа

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Делегация МАГАТЭ въехала на подконтрольную России часть Запорожской области. Приезд экспертов в Энергодар ожидается в течение часа, сообщил глава администрации города Александр Волга. Он уточнил, что делегаты уже проехали пропускной пункт «Васильевка», сообщает РИА Новости.

По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска «Васильевка», и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодаре, — заявил Волга.

Делегацию экспертов МАГАТЭ возглавляет глава агентства Рафаэль Гросси. В состав экспертной группы также вошли специалисты из разных стран.

1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные также попытались сорвать визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Приняты меры по уничтожению украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации, отметили в ведомстве.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти региона готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии.