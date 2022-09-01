Делегация МАГАТЭ начала осмотр ЗАЭС

Фото: Стрингер/ТАСС

Автомобили миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской АЭС

Делегация МАГАТЭ начала осмотр ЗАЭС в сопровождении сотрудников «Росатома», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Энергодара. В городе усилены меры безопасности, так как украинские военные продолжают обстрелы. При этом интенсивность ударов снизилась.

Миссия МАГАТЭ в сопровождении сотрудников Росатома начала осмотр Запорожской АЭС, — сказано в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, представитель госкорпорации «Росатом» показал делегатам МАГАТЭ ЗАЭС и продемонстрировал последствия обстрела станции.

В свою очередь глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссии международного агентства покажут не только саму ЗАЭС, но и пострадавшую от артобстрелов украинских БПЛА инфраструктуру города. По словам Балицкого, делегация МАГАТЭ останется на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня сотрудников агентства ознакомят с рабочим залом станции, а после отведут на реакторы.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.