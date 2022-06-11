Делегация Китая опровергла слухи об уходе из зала во время речи Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Китайские делегаты не покидали зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита по безопасности Shangri La Dialogue («Диалог Шангри-Ла»), пишет УНН. Накануне старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос в Twitter сообщила, что китайская делегация ушла из зала в ходе речи Зеленского на сингапурском саммите.

Я был на конференции. Никто не выходил из зала, — заявил один из участников мероприятия.

При этом украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко сообщила, что выступление Зеленского, который подключился к мероприятию в онлайн-формате, сопровождалось аншлагом.

Во время речи на форуме в Сингапуре Зеленский предупредил о возможной угрозе голода в Азии и Африке на фоне проблем с поставками украинского зерна. Он также подчеркнул, что прекращение импорта зерновых может привести не только к глобальному кризису продовольствия, но также к политической нестабильности во всем мире и череде государственных переворотов.