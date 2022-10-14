Делегация ЕС прибыла в Армению для подготовки мониторинговой миссии

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Техническая делегация Евросоюза прибыла 14 октября в Ереван для подготовки работы наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. 17 октября министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о развертывании этой миссии.

В соответствии с запросом Армении миссия по технической оценке прибыла сегодня в Ереван. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном позже в текущем месяце, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель миссии состоит в том, чтобы «укрепить доверие» и «внести вклад в работу пограничных комиссий».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Евросоюз попытался отправить гражданскую миссию на азербайджанскую сторону границы с Арменией, но Баку эту инициативу решительно отверг. Миссия будет расположена на территории Армении в зоне ответственности ОДКБ, добавил президент.

О решении ЕС отправить миссию на границу Армении и Азербайджана сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 12 октября, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициатива исходила от председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.