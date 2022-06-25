«Делают из предприятий крепость»: эксперт об ударах по польским наемникам Военэксперт Баранец: завод «Мегатекс» является малой «Азовсталью», что привлекает наемников

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Удары ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики ожидаемы, поскольку такие места часто используются украинскими войсками и зарубежными наемниками из-за хорошей защищенности, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. Он объяснил, что благодаря крепким стенам и подземным катакомбам ВСУ стремятся превратить подобные предприятия в крепости.

Есть директива Министерства обороны Украины цепляться за крупные предприятия, в особенности металлургические, а завод «Мегатекс», по сути, является малой «Азовсталью», и украинцы, в свою очередь, всегда стараются делать из таких предприятий крепости, — сказал Баранец.

Эксперт добавил, что нет ничего удивительного в скоплении польского наемнического контингента и военной техники на предприятии, однако на «Мегатексе» они допустили «некий просчет», чем незамедлительно воспользовались ВС РФ и «раздолбали» их на месте.

Ранее днем официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВКС России нанесли удары по корпусам завода «Мегатекс», в результате чего было уничтожено до 80 польских наёмников и восемь установок РСЗО «Град».