Действующий президент лидирует с 85% голосов во втором туре выборов в Литве Действующий президент Литвы набрал 85% голосов во втором туре выборов

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гитанас Науседа

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства, сообщила пресс-служба Главной избирательной комиссии республики после обработки данных почти с половины участков. Уточняется, что он набрал 84,96% голосов.

По данным на 21.00 вечера, обработаны данные с 867 из 1895 участков. Их прислали 58 из 60 избирательных округов, во всех лидирует Науседа.

Ранее МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Причина, по которой Кайриса объявили в розыск, — уголовная статья. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется. В правоохранительных органах рассказали, что в отношении Кайриса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам в Литве.

Также стало известно, что Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) информировало, что правительство страны приняло решение о денонсации четырех договоров 22 мая, остальные предложения пока согласуются. Должно быть политическое понимание того факта, что власти республики «не рассчитывают на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет», пояснил Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.