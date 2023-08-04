Действия Польши в отношении Украины назвали «пощечиной» для Зеленского Politico: Моравецкий нанес Зеленскому «пощечину» ответом на вызов посла

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение Польши по продлению запрета на импорт агропродукции из Украины, а также реакция премьера страны Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для украинского президента Владимира Зеленского, сообщает газета Politico. По информации издания, польское правительство считает украинские сельскохозяйственные товары угрозой для интересов отечественных аграриев.

В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев, — говорится в сообщении газеты.

Отношения Киева и Варшавы резко ухудшились в начале августа. Посол Бартош Цихоцкий был срочно вызван в МИД Украины после слов Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь со стороны польских партнеров. Премьер Польши Матеуш Моравецкий чуть позже назвал вызов посла в МИД Украины недопустимым. МИД Польши ответно вызвал посла Украины после такого шага со стороны Киева.

Позднее Варшава решила обратиться к Европейской комиссии с просьбой запретить импорт клубники и замороженной малины из Украины. Глава Минсельхоза республики Роберт Телюс отметил, что у польских производителей возникли проблемы из-за увеличения объемов поставок из Украины.