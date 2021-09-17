Действия политиков перед выборами в Грузии назвали «грязной игрой»

На сегодняшний день в Грузии, в преддверии выборов 2 октября, начинается накаляться обстановка между политическими оппонентами, которые стали применять грязные приёмы, чтобы избавиться от своих соперников. Об этом «ПолитЭксперту» рассказала колумнист издания Ирина Инашвили.

На фоне напряжённой предвыборной борьбы политические силы Грузии прибегли к излюбленным средствам самоутверждения и одновременной компрометации противника. Одним из таких средств давно уже стали тайные записи, которые почти перед каждыми выборами представляют грузинским обывателям местные телекомпании, — рассказывает эксперт.

При этом остается неясным тот факт, кто именно предоставляет журналистам информацию, которая должна надёжно храниться и применяться для государственной безопасности, считает колумнист.

По мнению Инашвилли, политические силы в Грузии, несмотря на очевидную вражду по отношению друг к другу, увидели российский след в утечке информации. Только в одном случае эти якобы спецслужбы содействуют правящей партии, а в другом — её оппонентам.

Известно, что прокуратура Грузии начала расследование по фактам нарушения тайны частной коммуникации и призвала всех, у кого есть подобные материалы, сотрудничать со следствием, резюмировала эксперт.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент страны, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили раньше принимал наркотики и на сегодняшний день остаётся наркозависимым. Глава кабмина отметил, что в зависимости от принятой дозы политик то повышает тон, то снижает.