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Комиссия парламента Эстонии по вопросам образования заявила о нехватке учителей эстонского в иноязычных школах. Большинство таких учебных заведений — русскоязычные школы, которые посещают около 20% учеников страны.

Депутаты потребовали от правительства Эстонии принять экстренные меры по исправлению ситуации: расширить подготовку эстоноговорящих учителей, ужесточить контроль за качеством учебных материалов, ввести языковые курсы для родителей школьников, которые не владеют государственным языком.

В настоящий момент квалифицированных учителей эстонского языка в иноязычных школах недостаточно. <...> Мы также считаем, что существуют недочёты в составлении, рецензировании и тестировании учебных материалов, — цитирует ТАСС председателя комиссии Михаила Стальнухина.

По информации издания, преподавание в иноязычных школах ведётся по системе «60 на 40», которая позволяет вести на русском или других языках не более 40% учебной программы. Большинство предметов должны преподавать на эстонском.

Помимо мер поддержки государственного языка, депутатская комиссия рекомендовала ввести уроки родного языка и культуры для учеников эстоноязычных школ, для которых национальный язык не родной.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года эстонские консерваторы напомнили России о Тартуском мирном договоре 1920 года, по которому стране принадлежит часть территории современной Псковской области. Многие эстонские политики поддержали идею пересмотреть границу с РФ, но президент Керсти Кальюлайд выступила против.