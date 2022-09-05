«Дефицит и протесты»: экономист описал будущее ФРГ без российского газа Экономист Митрахович: без российского газа Германию ждет закрытие производств и протесты

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В случае отказа от российского газа Германию ждет дефицит этого энергоресурса, что приведет к закрытию производств, росту налогов и протестам, рассказал «ПолитРоссии» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, страна прорабатывает сценарий, при котором полностью откажется от поставок топлива. Эксперт уточняет, что Германия сможет существовать без российского газа, но цена этого может оказаться высокой.

Германия, конечно, может пройти зиму без нашего топлива. Германия существовала задолго до использования газа. Вопрос в том, какую цену страна за это заплатит, какая часть промышленности будет утеряна. Что скажет местное население, которому придется платить больше налогов и терпеть безработицу? — отметил экономист.

Митрахович считает, что справиться с дефицитом газа Германия сможет только сократив его потребление и повышая налоги. Также стране придется пойти на закрытие предприятий. По словам эксперта, руководству страны остается надеяться, что безработные люди не устроят протестные акции.

Он добавил, что газ в Германию также поступает из Норвегии, но объемов поставок окажется недостаточно, чтобы заменить импорт из России. По словам эксперта, без российских энергоносителей в стране сформируется политический запрос на коррекцию политики в отношении РФ и компромисс придется найти.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия планирует полностью отказаться от поставок российского газа в декабре. Он назвал Россию ненадежным поставщиком газа и обвинил ее в нарушении контрактных договоренностей. Шольц выразил уверенность, что ФРГ сможет пережить ближайшую зиму без поставок по «Северному потоку», так как газовые хранилища в стране «практически заполнены».