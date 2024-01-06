Дефицит бюджета Минобороны Украины превысил $11 млрд Депутат Рады Гончаренко: дефицит бюджета Минобороны Украины составляет 36%

Фото: МО Украины

Дефицит бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год достиг 36% (свыше $11,3 млрд), сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, эта сумма касается только расходов в категории «денежное обеспечение».

На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн только по статье расходов «денежное обеспечение», — сказал депутат.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал, что государственный долг Украины превысил 5 трлн гривен ($133,8 млрд). По его словам, с начала специальной военной операции размер долга почти удвоился.

Депутат зачитал данные Министерства финансов Украины, согласно которым к 30 ноября госдолг достиг 5,1 трлн гривен. Таким образом, в 2023 году соотношение обязательств страны к ВВП составит около 85%. При этом с начала боевых действий госдолг страны вырос на 87,6%, добавил он.

Кроме того, Гетманцев сообщил, что бюджет Украины в ноябре недополучил 9,3 млрд гривен из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей. По мнению главы налогового комитета, это стало мощным ударом по экспорту и всей экономике страны.