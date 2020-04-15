Дефицит бюджета Франции составит 9% от ВВП из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/d1c0b5ca-7f18-11ea-abd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Naue/Global Look Press

Эпидемия коронавируса приведёт к дефициту французского бюджета в размере 9% от ВВП страны. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Дефицит должен достигнуть 9% ВВП и наш долг — 115% ВПП, — заявил Филипп во время заседания Совета министров страны.

По его словам, это прогноз, который может измениться. Он подчеркнул, что основная задача властей — сохранение экономики. Вопросами её активизации правительство будет заниматься позже. Министр напомнил, что по программе поддержки экономики будет выделено €100 млрд.

В настоящий момент власти окажут финансовую помощь 4 млн французских семей. Она будет выплачена без подачи ими ходатайств. Семьям безработных будет выделена одноразовая выплата в €150, также по €100 положено на каждого ребёнка, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусом во Франции достигло более 100 тысяч человек. Строгие ограничения в стране действуют с 17 марта. Закрыты кафе, кинотеатры, музеи, парки, рестораны, непродовольственные магазины, школы и вузы.