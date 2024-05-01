Deep State: ВСУ потеряли два населенных пункта под Авдеевкой Deep State: ВСУ оставили села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Солдат РФ

Украинский аналитический Telegram-канал Deep State сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Керамик и Новокалиновка под Авдеевкой. По его информации, также фиксируется продвижение ВС РФ возле Новоалександровки и в Урожайном. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Канал добавил, что украинская армия тем временем восстановила позиции восточнее Ямполовки. По его информации, Украину ждут тяжелые летние месяцы.

Несколькими днями ранее сообщалось, что подразделения Центральной группировки войск ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным Минобороны, военные также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ в ряде районов ДНР.

Военный корреспондент Александр Сладков тем временем заявил, что российская армия продвигается в зоне СВО, где нет украинских подготовленных укреплений и минных полей. По его словам, Вооруженные силы Украины не в силе создавать новые по мере приближения ВС России, поэтому они просто отступают. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.