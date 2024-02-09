Дед главы МИД Германии оказался «безоговорочным» нацистом Bild: дед главы МИД Германии Бербок являлся ярым сторонником национал-социализма

Фото: Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анналена Бербок

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок являлся ярым сторонником национал-социализма в годы службы в вермахте, сообщает издание Bild со ссылкой на архивные документы. По его данным, Вальдемар Бербок ознакамливался с трудами Адольфа Гитлера и разделял «безупречное национал-социалистическое мировоззрение». В МИД Германии заявили, что министр не знала о взглядах деда.

Министр не была знакома с содержанием документов, — заявили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Источники Bild отмечают, что в семье Бербок старались не поднимать тему нацистского прошлого Вальдемара. Отец министра долгое время спорил с ним из-за того, что Бербок-старший не рассказывал о своих годах в вермахте.

Лишь в конце 1990-х годов он признался, что служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий. Однако в архивных документах указывается, что он не просто чинил орудия, но и был «безоговорочным» сторонником национал-социалистической идеологии. Кроме того, в досье Вальдемара Бербока подчеркивается, что он умел передавать свои взгляды подчиненным.

Сенатор Алексей Пушков ранее обратился к Анналене Бербок на фоне ее попыток продвинуть вступление Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что далеко не все европейские державы согласны с членством Киева в объединении. По его мнению, включение Украины в состав ЕС может пошатнуть единство Союза и его финансовое положение.