«Даже в войну такого не было»: на Украине заявили о катастрофе на селе

https://static.news.ru/photo/08baed7c-a720-11eb-ab66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В настоящий момент сёла на территории Украины похожи на поля сражений времён Великой Отечественной войны. Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев страны Виктор Гончаренко. По его словам, происходящее можно сравнить с упавшим метеоритом, передаёт РИА Новости.

Старожилы в сёлах говорят, что подобного положения не было даже в войну. Мелкие производители сейчас выжимаются с земли крупными агрохолдингами. А старую инфраструктуру по кирпичикам разбирают люди «неукраинской национальности».

Даже в войну такого не было. На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты, — заявил президент Ассоциации.

До этого на Украине политические и общественные деятели неоднократно говорили о бедственном положении экономики. В частности, речь шла и об аграрном секторе. Так, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказывал мнение, согласно которому падение инвестиций в указанную сферу может иметь серьёзные негативные последствия для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.

Ранее стало известно, что с 1 мая тарифы на газ на Украине изменят для всех бытовых потребителей. В некоторых случаях годовой тариф в два раза выше, чем был.