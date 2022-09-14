«Даже с НАТО пролетели»: эксперт о стремлении Косово вступить в Евросоюз Политолог Асафов исключил присоединение Косово к ЕС в ближайшем будущем

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Ускоренное принятие Косово в Евросоюз в ближайшем будущем не предвидится, поскольку не все работы «по созданию новой репутации» частично-признанного государства проведены в полном объемы, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Александр Асафов. Он считает, что на данный момент главной целью Косово является не присоединение к ЕС, а возможность пользоваться положением кандидата на вступление в европейскую организацию.

Мы видели, как Косово пыталось проскочить на волне «хайпа» в НАТО, но и из этого ничего не вышло. И сейчас главная задача руководства Косово, это не вступление в непосредственно в ЕС, а возможность пользоваться положением кандидата на вступление, — сказал Асафов.

По мнению политолога, отдельный вопрос касается рассмотрения заявки на членство в ЕС. Если члены союзной организации захотят таким образом надавать на граничащую с Косово Сербию, то процесс принятия может проходить по ускоренной схеме. В ином случае Косово может ждать вступления в Евросоюз также долго, как и Турция, которая ждет до сих пор (Европейский Совет признал Турцию в качестве страны-кандидата в декабре 1999 года).

Если для ЕС будет целесообразно таким образом надавить на Сербию, то могут начать принимать и по ускоренной схеме. А так, могут ждать и как Турция, — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц подтвердила намерение республики подать заявку на вступление в Евросоюз. Этот шаг планируется сделать до конца 2022 года. По еесловам, более 90% граждан Косово выступают за вступление в ЕС и НАТО, поддерживая оба этих механизма как единственный путь в европейское будущее.