«Даже не разговаривают»: экс-депутат Рады об отношениях Кличко и Зеленского Экс-депутат Рады Олейник: Кличко и Зеленский находятся в конфликтных отношениях

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленский находятся в конфликтных отношениях, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, подобных взаимоотношений между главой столицы и лидером государства на Украине никогда не было.

И понятно, что все начинают от него отползать, как от токсичных активов. Дело в том, что у Кличко и Зеленского абсолютно не сложились отношения. Зеленский все время пытался убрать Кличко с должности мэра города, потому что хотел взять под контроль прежде всего электорат. Ну и столица, понятно, влияет на многие всеукраинские процессы. Таких отношений между мэром столицы и руководством не было никогда. Я однажды услышал, что они даже не разговаривают по телефону, представьте себе, в каких конфликтных отношениях они находятся, — сказал Олейник.

Он добавил, для Кличко выгодно встать на сторону президента США Дональда Трампа, чтобы избежать возможных санкций. По словам бывшего депутата Рады, мэр Киева может выступить за частичную потерю территорий взамен на заключение мирного соглашения.

Ранее Кличко заявил, что в рамках мирного процесса Украине придется отказаться от территорий. По его мнению, в текущих условиях у Зеленского не будет иного выбора.