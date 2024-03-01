«Даже не 20»: немецкий офицер о ракетах для подрыва Крымского моста Офицер бундесвера: для атаки на Крымский мост потребуется свыше 20 ракет Taurus

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по Крымскому мосту необходимо запустить не менее 20 ракет Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во «ВКонтакте». Во время обсуждения удара по объекту российской инфраструктуры немецкий военнослужащий оценил протяженность Крымского моста и сравнил его со взлетно-посадочной полосой.

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет, — сказал германский военачальник.

Утром 1 марта главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии, как давно участвующих в конфликте на Украине.

Позднее журналист опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ об атаке на объект. Симоньян утверждает, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale.